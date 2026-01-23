Πάτρα: Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι σε συρμό του Προαστιακού

Τον τρόμο βίωσε ένα ανήλικο κορίτσι σε συρμό του Προαστιακού στην Πάτρα όταν το παρενόχλησε σεξουαλικά ένα άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής 23/1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24 οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, όταν ο άνδρας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.