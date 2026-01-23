Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Πάτρα: Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι σε συρμό του Προαστιακού

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών

Τον τρόμο βίωσε ένα ανήλικο κορίτσι σε συρμό του Προαστιακού στην Πάτρα όταν το παρενόχλησε σεξουαλικά ένα άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής 23/1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24 οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, όταν ο άνδρας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

