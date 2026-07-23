Τραγωδία στο Μάτι: Πολυεγκαυματίας περιγράφει τον πύρινο εφιάλτη – “Μπήκαμε στη θάλασσα για να ζήσουμε”

Κορυφώνονται σήμερα Πέμπτη 23/7 οι εκδηλώσεις μνήμης για την εθνική τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, καθώς συμπληρώνονται οκτώ χρόνια.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤNews, η Ιωάννα Γατοπούλου τόνισε ότι αρχικά δεν υπήρχε έντονη ανησυχία, καθώς οι πυρκαγιές στην περιοχή της Πεντέλης ήταν συχνό φαινόμενο και συνήθως αντιμετωπίζονταν γρήγορα.

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Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, όταν οι καπνοί άρχισαν να πυκνώνουν και ο άνεμος ενισχύθηκε. «Ο καιρός από το πρωί ήταν ήρεμος. Δεν είχε ούτε αέρα και η θάλασσα ήταν ήσυχη. Κάποια στιγμή, μετά το μεσημέρι, γύρω στις πέντε παρά τέταρτο, άρχισε ένας δυτικός άνεμος, κάτι πρωτοφανές για το Μάτι, καθώς συνήθως έχουμε βόρειους ανέμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κλείστηκε στο σπίτι της για να προστατευτεί από τον καπνό, πριν αποφασίσει να φύγει. «Ο καπνός γινόταν πιο έντονος, χωρίς όμως να έχουμε ανησυχία ούτε εγώ ούτε οι γείτονες», είπε.

Η κ. Γατοπούλου, περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι η φωτιά είχε φτάσει έξω από το σπίτι της, όταν βγήκε για να πάρει το αυτοκίνητό της. «Βλέπω ότι εκεί που το έχω αφήσει, κάτω από ένα πεύκο, το πεύκο έχει πάρει φωτιά. Καταλαβαίνω ότι καιγόμαστε και αλλάζω κατεύθυνση», λέει χαρακτηριστικά.

Η ίδια, αντί να μπει στο αυτοκίνητο, αποφάσισε να κινηθεί προς τη θάλασσα, αναζητώντας εκεί διέξοδο. Στον δρόμο προς την παραλία, η κατάσταση ήταν χαοτική, καθώς η οδός Ποσειδώνος είχε μετατραπεί σε σημείο εγκλωβισμού. «Αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δεν μπορούσες να περάσεις ανάμεσα», υπογραμμίζει, σημειώνοντας ότι αργότερα πληροφορήθηκε πως πολλοί οδηγήθηκαν προς την περιοχή από την πλευρά της Μαραθώνος.

Η ίδια φτάνοντας στην παραλία, , μπήκε στη θάλασσα μαζί με άλλους κατοίκους και παρέμειναν εκεί για περίπου τρεις ώρες, καθώς η φωτιά έφτανε μέχρι την ακτή. «Κολυμπούσαμε πάρα πολύ ώρα γιατί περιμέναμε να σταματήσει η φωτιά, η οποία έφτανε μέχρι κάτω, μέχρι τη θάλασσα. Εκεί υπήρχε πράσινο, πεύκα και όλα αυτά», πρόσθεσε.

Όταν οι φλόγες πέρασαν από την περιοχή, οι εγκλωβισμένοι βγήκαν από το νερό και περίμεναν βοήθεια. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, έγινε τηλεφώνημα στο Λιμενικό στη Ραφήνα, όμως η βοήθεια δεν έφτασε άμεσα.

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Η ίδια σώθηκε τελικά από ιδιώτες, οι οποίοι πέρασαν από το σημείο με ένα φουσκωτό σκάφος. «Μας πήραν εμένα και μια άλλη κυρία που ήμασταν εγκαυματίες. Μας πήγαν στη Νέα Μάκρη και γύρισαν πάλι πίσω για να πάρουν κι άλλο κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήξερα πόσους νεκρούς είχαμε. Εκεί έμαθα ότι είχαμε 104 νεκρούς», τόνισε, για να προσθέσει ότι «τα σωματικά δεν θα φύγουν. Αυτό μου το είπε καθαρά και ο γιατρός», ενώ για το ψυχολογικό βάρος της εμπειρίας είπε ότι χρειάστηκε για μεγάλο διάστημα φαρμακευτική υποστήριξη για να μπορέσει να κοιμηθεί. «Έλεγα ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή. Θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Η κ. Γατοπούλου, αναφερόμενη στη δίκη, η οποία ακολούθησε μετά από την τραγωδία στο Μάτι, τόνισε ότι η ίδια παρακολούθησε από κοντά τη δίκη και το συμπέρασμα που έβγαλε είναι ότι η απόδοση ευθυνών δεν ήταν πλήρης. «Δεν νομίζω ότι καταδικάστηκαν όπως έπρεπε να καταδικαστούν. Έπρεπε και άλλοι άνθρωποι να καταδικαστούν», υπογράμμισε.

Τραγωδία στο Μάτι: «Είναι ένα τραύμα που είναι ανοιχτό για πάντα»

«Ήταν κάτι που έζησα πάρα πολύ έντονα», είπε στο MEGA από την πλευρά της η Λυδία Γερακάκη, που επέζησε της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.

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«Για μένα είναι σαν να ήταν χθες αυτή η μέρα. Είναι ένα τραύμα που είναι ανοιχτό για πάντα. Αν είναι ανοιχτό για μένα, που δεν έχω και τραύματα στο σώμα μου, είναι ανοιχτό για όλους μας με έναν πάρα πολύ ζωντανό τρόπο», συμπλήρωσε.

«Πέρα από την αποκατάσταση των σπιτιών, δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν τρομερές αλλαγές», ανέφερε η ίδια για την περιοχή.

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Από την πλευρά της, η Μαρίνα Καρύδα σημείωσε στο Mega πως «τα αυτοκίνητα που μαζεύτηκαν τα καμένα ήταν 800. Όλη αυτή η τραγωδία αφορά χιλιάδες κατοίκους» και προσθέτει: «Το ότι δεν μιλάμε για χιλιάδες θύματα, είναι γιατί όλοι μας βρήκαμε την πρόσβαση στη θάλασσα».