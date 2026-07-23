Το ΚΥΣΕΑ άναψε το “πράσινο φως” για τα νέα εξοπλιστικά ύψους 4,2 δισ. με αιχμή την “Ασπίδα του Αχιλλέα”

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 23/7 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

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Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών, σημειώνεται ακόμα στην ανακοίνωση.

Από την κυβέρνηση δεν δόθηκαν, μέχρι στιγμής, περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα προγράμματα που εγκρίθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τα εξοπλιστικά προγράμματα που εισηγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας και πήραν το “πράσινο φως” ανέρχονται συνολικά σε 4,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για την απόκτηση οπλικών συστημάτων της “Ασπίδας του Αχιλλέα“. Πρόκειται για την προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων ενώ συζητήθηκε η αγορά τριών μεταφορικών αεροσκαφών C-390 καθώς και η προμήθεια δέκα μη επανδρωμένων συστημάτων V-BAT, με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας του Στρατού Ξηράς ενώ δόθηκε η τυπική έγκριση και για άλλα οπλικά συστήματα.