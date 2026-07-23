Γεωργιάδης: “Ο Σαλμάς μού έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου”

Νέα ανάρτηση για όσα είπε χθες Τετάρτη 22/7 στη Βουλή ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης μεταξύ άλλων τονίζει πως ο Μάριος Σαλμάς «μου έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου» καθώς μετά από οκτώ χρόνια θητείας ως υπουργός και αντιπρόεδρος της ΝΔ «δεν βρήκαν να πουν τίποτε, παρά μόνον το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis, για το οποίο με έψαχναν επί Κυβερνήσεως Σύριζα, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου» και συμπληρώνει «αν αυτό δεν είναι τίτλος τιμής τότε τί είναι;».

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Στη συνέχεια, απάντησε -όπως λέει- σε Πολάκη, Κωνσταντοπούλου, ΠΑΣΟΚ και κάποια Μέσα ενημέρωσης για τα «νέα τεκμήρια» που παρουσίασε ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή χθες λέγοντας πως είναι υποθέσεις για τις οποίες έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Καταλήγει μάλιστα στην ανάρτησή του γράφοντας «τι να περιμένει κανείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτά είναι τα νέα στοιχεία…περαστικά σας».