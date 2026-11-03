Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο συναδέλφους του σε φάρμα στις Λιβανάτες – Μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, όταν ένας Ινδός εργάτης στη φάρμα χοιρινών “Αράπης” σκότωσε μετά από τσακωμό δύο ομοεθνής συναδέλφους του.

Σύμφωνα με το Lamiareport, το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί στις εγκαταστάσεις χοιροστασίου της περιοχής. Ινδός, ο οποίος εργαζόταν στη μονάδα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο ομοεθνών του συναδέλφων, καταφέρνοντάς τους πολλαπλά και θανάσιμα χτυπήματα.

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Αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο φερόμενος ως δράστης ανέβηκε σε ένα σιλό της επιχείρησης και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό.

Μετά από επιχείρηση οι Αρχές κατέβασαν τον άνδρα, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο καθώς φέρει τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό μετά από τη συμπλοκή με τους άλλους δύο εργάτες.

Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός και έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα γύρω τμήματα και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας έχουν αποκλείσει την περιοχή και προσπαθούν να διαπραγματευτούν μαζί του, ενώ έχει κληθεί και μεταβαίνει εσπευσμένα κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απουσίαζε από το σημείο και σοκαρισμένος ενημερώθηκε από τις αρχές για το στυγερό έγκλημα.