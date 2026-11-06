Τέμπη: Διεκόπη για τις 13 Νοεμβρίου η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Για τις 13 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Η δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα την μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο πρόεδρος του ΟΣΕ το βράδυ του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

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Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης υποβλήθηκε αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar. Αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο, όπως αντίστοιχη ήταν και η εισαγγελική πρόταση, και διέκοψε για την ερχόμενη Παρασκευή. Να σημειωθεί πώς η δίκη είχε αναβληθεί μετά από 23 συνεδριάσεις τον περασμένο Απρίλιο μετά τη δήλωση αποχής της τότε προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό σχετικό με το δυστύχημα από τις συσκευές των δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δίκης οι οποίοι είναι και μάρτυρες στη δίκη για τα βίντεο. Κάποια αντίγραφα αυτού του υλικού δόθηκαν μετά από αίτημά τους και σε συνήγορους που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη δίκη.