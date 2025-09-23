Πάρνηθα: Πώς ξεκίνησε η φωτιά κοντά στο Μπάφι – Τι εκτιμά η Πυροσβεστική (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 23/9 για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα, σε δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι.

Η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε μια πλαγιά του βουνού, σημείο που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο γι’ αυτό κινητοποιήθηκαν τρία πεζοπόρα τμήματα.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

Ειδικότερα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κλήθηκαν για να επιχειρήσουν 80 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) και 25 οχήματα, ενώ ακολούθησαν ενισχύσεις από εθελοντικά οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και οχήματα της ΕΛ.ΑΣ για να διευκολύνουν την κυκλοφορία.

Επίσης, η Τροχαία ανακοίνωσε κατά τη 1 τα ξημερώματα ότι, λόγω της φωτιάς, διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Ευτυχώς, δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι και λόγω και της άμεσης επέμβασης της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε γύρω στις 1:30. Βέβαια, επί τόπου παρέμεινε μέχρι νωρίς το πρωί δύναμη της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματιστή σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και διερευνώνται.