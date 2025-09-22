Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι το βράδυ της Δευτέρας 22/9.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:45 σε πλαγιά βουνού με χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μπάφι Αχαρνές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 80 #πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2025

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.