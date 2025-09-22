iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα
Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι το βράδυ της Δευτέρας 22/9.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:45 σε πλαγιά βουνού με χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

