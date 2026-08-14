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Παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας μετά την αποκάλυψη του DEBATER για τη λεηλασία σχολείου στη Ρόδο

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρμόδιοι στο σχολικό συγκρότημα προκάλεσε έντονη ανησυχία

Παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας μετά την αποκάλυψη του DEBATER για τη λεηλασία σχολείου στη Ρόδο
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έδωσε αυστηρή εντολή να εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο δημοτικό σχολείο της Ιαλυσού στη Ρόδο.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρμόδιοι στο σχολικό συγκρότημα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς οι άγνωστοι δράστες προχώρησαν σε βανδαλισμούς, άνοιξαν πυροσβεστήρες και προκάλεσαν ζημιές σε τζαμαρίες και χώρους του σχολείου.

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Η Υπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζήτησε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ώστε το σχολείο να μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Υπενθυμίζεται ότι για τις σχολικές υποδομές αρμόδιος είναι ο Δήμος, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις στο εσωτερικό δημοτικού σχολείου στην Ιαλυσό της Ρόδου. Οι δράστες φαίνεται πως έδρασαν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας εικόνες καταστροφής λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ρόδος

Στο εσωτερικό του σχολείου άνοιξαν πυροσβεστήρες, με τη λευκή σκόνη να έχει καλύψει χώρους και επιφάνειες, ενώ παράλληλα έσπασαν τζαμαρίες και προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία του κτιρίου, ενώ δεν δίστασαν να αφαιρέσουν μέχρι και τα ηλεκτρολογικά στους τοίχους.

Φωτογραφία

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκάλεσαν ακόμη και τρύπες στους τοίχους, αφήνοντας πίσω τους ένα σχολείο που χρειάζεται άμεσα εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού.

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