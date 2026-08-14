Ρόδος: Λεηλάτησαν δημοτικό σχολείο στην Ιαλυσό – Άνοιξαν πυροσβεστήρες και πήραν μέχρι και τα ηλεκτρολογικά (pics+vid)

Σε τραγική κατάσταση αντίκρισαν το εσωτερικό δημοτικού σχολείου στην Ιαλυσό της Ρόδου εκπαιδευτικοί και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Οι δράστες φαίνεται πως έδρασαν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας εικόνες καταστροφής λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

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Στο εσωτερικό του σχολείου άνοιξαν πυροσβεστήρες, με τη λευκή σκόνη να έχει καλύψει χώρους και επιφάνειες, ενώ παράλληλα έσπασαν τζαμαρίες και προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία του κτιρίου, ενώ δεν δίστασαν να αφαιρέσουν μέχρι και τα ηλεκτρολογικά στους τοίχους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκάλεσαν ακόμη και τρύπες στους τοίχους, αφήνοντας πίσω τους ένα σχολείο που χρειάζεται άμεσα εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού.

Το μέγεθος των ζημιών έχει προκαλέσει οργή και προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιοι βρίσκονται πίσω από την καταστροφή. Πληροφορίες, πάντως, κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή εμπλοκή ανήλικων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό και να εντοπίσουν τους υπαίτιους, ενώ το ζητούμενο πλέον είναι να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές, ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το Υπουργείο Παιδείας είναι ενήμερο όπως επίσης και ο Δήμος που είναι αρμόδιος για τις υποδομές των σχολείων.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του σχολείου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.