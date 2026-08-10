Τραγωδία στη Ρόδο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα 72χρονος Σουηδός τουρίστας

Τραγική κατάληξη είχε το κολύμπι για έναν 72χρονο υπήκοο Σουηδίας στη Ρόδο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή Ψαροπούλα Ρόδου, σε κεντρική παραλία της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου.

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Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί, παρά την κινητοποίηση που είχε προηγηθεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 72χρονου.