Ηράκλειο: Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου 

Την ενοχή της 27χρονης μητέρας του 3χρονου Άγγελου και του 44χρονου πρώην συντρόφου της, για ανθρωποκτονία από πρόθεση αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti, το δικαστήριο τούς έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

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Παράλληλα, κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Ο 44χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης μητέρας. Αυτήν την ώρα ζητούν ελαφρυντικά. Η συνήγορος της μάνας ζήτησε ελαφρυντικά για την μητέρα, για σύννομο βίο, πριν και μετά.

Αντίθετα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αποφάσισε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορούνταν για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας για μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς ο μικρός Άγγελος είχε υποστεί φρικτή και πολύμηνη κακοποίηση πριν χάσει τη ζωή του.

«Ζητώ συγγνώμη από τον Άγγελο»

Χθες, Δευτέρα, το δικαστήριο είχε καλέσει σε συμπληρωματική απολογία τους δύο κατηγορούμενους, με τη διαδικασία να παίρνει νέα τροπή αντί για την αναμενόμενη έκδοση της απόφασης.

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Η 27χρονη μητέρα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί εκ νέου, αρκέστηκε να δηλώσει: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι». Από την πλευρά του, ο 44χρονος πρώην σύντροφός της ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη από τον Άγγελο. Μόνο από τον Άγγελο».

Το δικαστήριο είχε διακόψει τη διαδικασία και όρισε τη συνέχισή της για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 12:00, οπότε και ανακοινώθηκε η ετυμηγορία.

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Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας είχε σταθεί στα ευρήματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι ο μικρός Άγγελος έφερε 32 κακώσεις, οι οποίες, όπως είπε, προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις τριών ετών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, τα τραύματα εντοπίζονται σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, καταδεικνύει ότι το παιδί κακοποιούνταν συστηματικά μέσα στο σπίτι κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

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«Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι»

«Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δε θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», είχε αναφέρει η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι ούτε η μητέρα ούτε ο τότε σύντροφός της προστάτευσαν το παιδί.

Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει ψευδή τον ισχυρισμό της μητέρας ότι ο 44χρονος ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η ίδια κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού.

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Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας επιχείρησε να σκιαγραφήσει το προφίλ της εντολέως της, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για άτομο που θα μπορούσε να οργανώσει συστηματική κακοποίηση.

«Ένα άτομο με τέτοιο προφίλ δεν είναι άτομο σχεδίου, που μεθοδεύει καθημερινή κακοποίηση. Είναι άτομο ευάλωτο, χειραγωγήσιμο. Τι είδους άνθρωπος φεύγει από την Αθήνα και πάει στην Κρήτη με ένα νήπιο, σε έναν άντρα άνεργο, 20 χρόνια μεγαλύτερό της;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 44χρονου πρώην συντρόφου της 27χρονης, ο οποίος διέκοψε τη διαδικασία φωνάζοντας από το εδώλιο: «Πόσα ψέματα θα πείτε! 400 τα είχε! Υπάρχει και Θεός!».

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου υποστήριξε ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί η μητέρα ως πρόσωπο μειωμένου καταλογισμού, σε βάρος, όπως είπε, του δεύτερου κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 44χρονος κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά την καλοσύνη του», ενώ υποστήριξε πως ο εντολέας του δεν είχε κανέναν λόγο να επιτεθεί στο παιδί.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στους ιατροδικαστές που κατέθεσαν στη δίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δε μας έδωσαν απαντήσεις οι ιατροδικαστές. Ήταν αερολογίες όσα είπαν. Δε συνέβαλαν στη δίκη. Και ας μου κάνουν μήνυση! Ας καταγραφεί!».

Νωρίτερα, κατά την απολογία του, ο 44χρονος είχε αρνηθεί ότι χτύπησε τον μικρό Άγγελο, υποστηρίζοντας ότι είχε πολύ καλή σχέση μαζί του. «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί», είχε αναφέρει ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο ίδιος είχε επιχειρήσει να αποδώσει μέρος των τραυμάτων του παιδιού σε ατυχήματα. Μεταξύ άλλων, είχε ισχυριστεί ότι σε μία περίπτωση πήγε τον Άγγελο στην τουαλέτα, τον έβαλε στη λεκάνη και το παιδί γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην πλάτη σε σωλήνα που υπήρχε πίσω.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του υποστήριξε ότι η 27χρονη άφησε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το όγδοο σκαλοπάτι. Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα έντονη νευρικότητα, λέγοντας: «Δε μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε».

Η υπόθεση του 3χρονου Άγγελου παραμένει μία από τις πιο συγκλονιστικές που έχουν απασχολήσει την Κρήτη, με την απόφαση του δικαστηρίου να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς και φορτισμένης ακροαματικής διαδικασίας.