Ηράκλειο: Ισόβια και πολυετής κάθειρξη στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην μητέρα του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο για τον θάνατό του αποφάσισε το δικαστήριο.

Παράλληλα, στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες.

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Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ πρότεινε επιπλέον ποινή πέντε ετών για την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δύο ετών για οπλοχρησία, καθώς και ενός έτους φυλάκισης με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για την οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο.

Παράλληλα, για την παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου πρότεινε ποινή ενός έτους φυλάκισης και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Ειδικά για τον 44χρονο, πρότεινε ακόμη έναν χρόνο φυλάκισης για το αδίκημα της συλλογής και καταγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αθωώθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού

Νωρίτερα, την ενοχή της 27χρονης μητέρας του 3χρονου Άγγελου και του 44χρονου πρώην συντρόφου της, για ανθρωποκτονία από πρόθεση αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti, το δικαστήριο τούς έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Ο 44χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

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Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης μητέρας. Η συνήγορος της μάνας ζήτησε ελαφρυντικά για την μητέρα, για σύννομο βίο, πριν και μετά.

Αντίθετα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αποφάσισε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορούνταν για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.

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Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας για μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς ο μικρός Άγγελος είχε υποστεί φρικτή και πολύμηνη κακοποίηση πριν χάσει τη ζωή του.