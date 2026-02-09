Παπάγου: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και εγκλωβίστηκε η οδηγός

Με δυσκολία διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, ένα αυτοκίνητο ανετράπη στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της οδού Κύπρου, στην περιοχή του Παπάγου.

Το όχημα «προσγειώθηκε» στα πλάγια, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας.

Η οδηγός φέρει πολύ ελαφρά τραύματα. Προσωπικό του Δήμου Παπάγου–Χολαργού βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος, το οποίο είναι τύπου τζιπ.