ΠΑΟΚ: «Μου επιβεβαίωσαν ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός», συγκλονίζει ο αδερφός του 30χρονου που ήταν στο μοιραίο βαν (Βίντεο)

Τραγικές φιγούρες αποτελούν οι συγγενείς των επτά θυμάτων του δυστυχήματος των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, που ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα ξαναδούν τους αγαπημένους τους.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αδερφού ενός 30χρονου με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Μιλώντας στο Live News, ο αδερφός του περιέγραψε με τραγικό τρόπο τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το τροχαίο, όταν τόσο ο ίδιος όσο και η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία επιβεβαίωσαν ότι ο 30χρονος ήταν ανάμεσα στα θύματα.

«Είναι τρεις τραυματίες, ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο έχω μάθει είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά. Δεν έχω μιλήσει ακόμα σχεδόν τίποτα. Το μόνο που μίλησα ήταν η Πρεσβεία και μου επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός.

Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε σε άλλον και με πήραν εμένα τηλέφωνο. Και από εκείνη την ώρα ψάχνω να βρω τι και πώς, έως που μίλησα εγώ με το παλικάρι. Μου είπε αυτός και μετά πήρα τηλέφωνο Πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός μέσα στους επτά νεκρούς.

Τι να σου πω τώρα; Εγώ επειδή έχω σύγχρονο αμάξι… επειδή απ’ ό,τι είδα στο βίντεο δεν άναψαν φλας, μπορεί να τους στράβωσε το τιμόνι μόνο του».

Η οικογένεια του 30χρονου ετοιμάζεται να μεταβεί στη Ρουμανία, προκειμένου να αναγνωρίσει τη σορό του αγαπημένου τους προσώπου. Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου Χρήστου προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς το κακό που τους στέρησε τον άνθρωπό τους μοιάζει αδιανόητο.