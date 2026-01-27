ΠΑΟΚ: Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας οι 3 από τους 7 οπαδούς που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία

Σε σοκ έχει περιέλθει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, από το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στη Ρουμανία με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 7 οπαδοί του Δικεφάλου.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για άτομα που άνηκαν στον σύνδεσμο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας όπως δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής στην ΕΡΤ, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός των νεκρών αφορά «όσα έχει ακούσει ο ίδιος», ο κ. Γκυρίνης σημείωσε ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Τρεις από τους νεκρούς προέρχονται από την Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Γιδά) και

-Ένας από την Κατερίνη

«Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, δεν γνωρίζω ονόματα» κατέληξε ο δήμαρχος.