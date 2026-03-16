Μίνα Αρναούτη: Αναβλήθηκε η δίκη κατά του 57χρονου για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση Παντελή Παντελίδη

Η εκδίκαση της μήνυσης που κατέθεσαν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου κατά ενός 57χρονου για ψευδή κατάθεση αναβλήθηκε για τις 23 Ιουνίου. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε ισχυριστεί ότι ο Παντελής Παντελίδης δεν ήταν ο οδηγός αλλά ο συνοδηγός στο μοιραίο δυστύχημα.

Όλα όσα είπε η Μίνα Αρναούτη

«Είμαστε εδώ για να αποδοθούν ευθύνες. Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες, θα πρέπει κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια να αποδειχθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας. Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει στίγμα ότι δεν λέω την αλήθεια, βγαίνουν δημοσιεύματα, υπάρχουν σχόλια από κάτω τα οποία δεν μπορεί ο κόσμος να αποδεχθεί, να αποδεχθεί ότι ο Παντελής οδηγούσε.

Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι άνθρωποι έτσι ήθελαν να κάνουν. Δύο είναι οι άνθρωποι που έκαναν ψευδή κατάθεση. Είπαν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν έγιναν ποτέ. Και πλέον πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αποδοθούν οι ευθύνες.

Δικαίωση σημαίνει, για μένα πως το ιδανικό θα ήτανε να καταλάβουν όλοι τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Πόσο άδικο ήταν για μας να κατηγορούμαστε για κάτι στην ουσία που δεν φταίγαμε.

Δηλαδή το “γιατί τον άφησες να οδηγήσει” ενώ δεν φαινόταν μεθυσμένος… αλλά δεν κατηγορούν ας πούμε τα 10 άτομα που ήταν φίλοι του πίσω, που μας άφησαν και εμάς να μπούμε στο αμάξι αυτό; Κατηγορούν δύο κοπέλες; Αυτό δεν έχει καμία λογική», δήλωσε η Μίνα Αρναούτη σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

