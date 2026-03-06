Πάνω από 400 μετανάστες σήμερα στην Κρήτη – Σε επιφυλακή η Αθήνα για νέο “κύμα” από τη Μέση Ανατολή

Έκρηξη μεταναστευτικών ροών παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή νότια της Κρήτης και στη Γαύδο, με την ελληνική κυβέρνηση να είναι σε επιφυλακή.

Μόνο σήμερα Παρασκευή 6/3 καταγράφηκαν οκτώ περιστατικά διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης, σε θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Γαύδου και των Καλών Λιμένων με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή να προχωρά στην περισυλλογή συνολικά περίπου 400 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα σε έξι περιστατικά ανοιχτά της Γαύδου διασώθηκαν 313 αλλοδαποί από πλωτά, ενώ σε άλλα δύο ανοιχτά των Καλών Λιμένων ακόμη 87 άτομα.

Εξάλλου, σε ανάλογες επιχειρήσεις χθες, σύμφωνα με το Λιμενικό, καταγράφηκαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά διάσωσης νότια της Κρήτης με την περισυλλογή συνολικά 277 αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, δύο περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, όπου περισυνελέγησαν 106 αλλοδαποί, ενώ άλλα δύο περιστατικά καταγράφηκαν στην περιοχή των Καλών Λιμένων με τη περισυλλογή 132 ατόμων αντίστοιχα.

Παράλληλα, σε ακόμη ένα περιστατικό που στην Ιεράπετρα, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή 39 αλλοδαπών που είχαν αποβιβαστεί στην περιοχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι διασωθέντες μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.

Προβληματισμός στην Αθήνα

Κι ενώ καθημερινά καταφθάνουν στην Κρήτη εκατοντάδες μετανάστες, στην Αθήνα επικρατεί προβληματισμός λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εξαιτίας των συγκρούσεων που μαίνονται εδώ και μία εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι πιθανό τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη γενικά να δεχτούν μεγάλα κύματα προσφύγων.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ριζοσπαστικοποίησης μουσουλμανικών ομάδων που βρίσκονται στη χώρα μας είτε γιατί τρομοκρατικά δίκτυα θα ενεργοποιηθούν από το Ιράν, είτε γιατί θα λειτουργήσουν θρησκευτικά αντανακλαστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα «διευρυνθεί η παρακολούθηση των Ιρανών οι οποίοι ζητούν άσυλο στην Ελλάδα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εξέταση αιτημάτων ασύλου Ιρανών πολιτών «παγώνει» προς το παρόν, ωστόσο, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Ιρανοί πολίτες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα ασύλου.