ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μπαράζ αφίξεων μεταναστών τη νύχτα – Διασώθηκαν 361 άτομα μέσα σε 3 ώρες

Εντοπίστηκαν συνολικά 7 βάρκες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με το Λιμενικό Σώμα να προχωρά τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3 στη διάσωση 361 ατόμων μέσα σε τρεις ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, μέσα σε πέντε λεπτά (4:19 -4:25) εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι με συνολικά 204 άτομα νότια της Γαύδου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, πάλι σε ένα πεντάλεπτο εντοπίστηκαν άλλες τρεις λέμβοι, δύο ανοιχτά της Γαύδου και μια στους Καλούς Λιμένες με συνολικά άλλα 157 άτομα.

Όλοι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού Σώματος.

