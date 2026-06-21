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ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Αναχώρησε το “Hyperspeed Jet 4” μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου

Θα εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο

Ραφήνα: Αναχώρησε το “Hyperspeed Jet 4” μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αναχώρησε στις 13:15 από το λιμάνι της Ραφήνας το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Hyperspeed Jet 4», μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης απόπλου που είχε επιβληθεί λόγω πρόσκρουσης κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η απαγόρευση ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τη Λιμενική Αρχή.

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Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο ήταν κενό επιβατών και χωρίς να εμπλακεί άλλο σκάφος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν άλλο πλοίο εντός του λιμένα της Ραφήνας.

Μετά την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας του και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, το «Hyperspeed Jet 4» απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

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