Πανελλαδική απεργία: Μεγάλη συμμετοχή στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αθήνα – Ψήφισμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι 

Με κυρίαρχα τα συνθήματα όπως «Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί – Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «Κανονικότητα δεν είναι η σκλαβιά – Καμιά θυσία για τα αφεντικά», «Όλοι στον αγώνα, ξεσηκωμός – Να μην πληρώσει πάλι, ο λαός» και «Με καθεστώς γαλέρας των εργατών – Αυξάνουν τα κέρδη των εργοδοτών» χιλιάδες απεργοί που συμμετείχαν στην μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια έστειλαν «μήνυμα καταδίκης του αντεργατικού εκτρώματος της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς την ημέρα».

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, το «παρών» έδωσε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γγ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, χαιρετισμούς απηύθυναν:

Η Ευγενία Κατακάλου, πρόεδρος του σωματείου σχολικών καθαριστριών Αθήνας καταγγέλλοντας την κυβέρνηση που αντιμετωπίζει ως «κόστος» τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που κρατάνε τα σχολεία καθαρά και τα παιδιά μας ασφαλή. «Μας προσλαμβάνει με κουτσουρεμένες συμβάσεις. Χωρίς δικαιώματα. Μας πληρώνει με μισθούς πείνας. Μας βάζει να δουλεύουμε χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Μας πετάει κάθε χρόνο για δύο μήνες στο ταμείο ανεργίας, σαν αναλώσιμες, με την προπληρωμένη κάρτα, να μην μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα βασικά για την επιβίωσή μας».

Ο Φοίβος Καπερώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, που μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η κυβέρνηση, που προσέφυγε στο δικαστήριο κατά της απεργίας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έβαλε ακόμα μία αγωγή στο μαύρο κουτί του προδιαγεγραμμένου αεροπορικού εγκλήματος που συντελείται».

Ο Βασίλης Τσιλιγιάννης, σμήναρχος εν αποστρατεία και πρόεδρος του συντονιστικού συμβουλίου συλλόγων αποφοίτων ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ενόπλων δυνάμεων, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε ένα ξεκομμένο και προνομιούχο κομμάτι της κοινωνίας, όπως αρέσκεται να μας παρουσιάζει η κυβέρνηση, διεγείροντας με ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά κατανοούμε τους πολίτες και συμπάσχουμε μαζί τους, αφού εμείς και οι οικογένειές μας υποφέρουμε εξίσου από τις ίδιες πολιτικές».

Μήνυμα αλληλεγγύης στον αγώνα των Ελλήνων εργατών μετέφερε ο Μοχάμεντ Ικναΐμπι εκ μέρους της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργατών μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ενώνουμε τη φωνή μας με τα δίκαια αιτήματά σας. Σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του λαού και της εργατικής τάξης της Παλαιστίνης που παλεύουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους».

«Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε. Με τον αγώνα μας θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με νέα απεργία όταν η κυβέρνηση καταθέσει αυτό το αντεργατικό έκτρωμα. Κανένας εφησυχασμός. Τώρα πρέπει να δυναμώσουν κι άλλο τα συνδικάτα, να πολλαπλασιαστούν οι μαζικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς», τόνισε ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, απευθύνοντας την κεντρική ομιλία στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στα Προπύλαια.

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε μεγάλη πορεία που κατέληξε στο Σύνταγμα.

Οι διαδηλωτές θέτοντας στην προμετωπίδα την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών διεκδίκησαν «7ωρο – 5ημερο – 35ωρο, Συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων».

Φθάνοντας στο Σύνταγμα, ακούστηκε δυνατό χειροκρότημα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, την ώρα που η πορεία περνούσε από μπροστά από το μνημείο για τους αδικοχαμένους νεκρούς των Τεμπών εκεί όπου εδώ και 17 μέρες δίνει τη μάχη για εκταφή του γιου του, απαιτώντας άπλετο φως στο έγκλημα.

Στο Σύνταγμα, στο χαιρετισμό της η Ελένη Βασάρα μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών μεταξύ άλλων τόνισε: «Παλεύουμε μαζί για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους – Συνεχίζουμε για την τιμωρία όλων των ενόχων, ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης».

Μετά την ομιλία της Ελ. Βασάρα, στην απεργιακή συγκέντρωση διαβάστηκε το εξής ψήφισμα που υπογράφουν πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις:

«Ψήφισμα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στήριξη στον αγώνα των γονιών των θυμάτων για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη

Τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες και τα συνδικάτα που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον απεργό πείνας κ. Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, και τις υπόλοιπες οικογένειες θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη.

Απαιτούμε να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημά του για άμεση έγκριση της άδειας εκταφής για να μάθει τα πραγματικά αίτια της δολοφονίας του παιδιού του, όπως και δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον-άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά.

Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας στον αγώνα των γονιών των θυμάτων για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια προστασίας των υπευθύνων του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, τη χυδαιότητα της άρνησης στους συγγενείς ακόμα και στην εκταφή των ανθρώπων τους προσπαθώντας να εμποδίσουν την ανάδειξη της πραγματικής αιτίας της δολοφονίας που δεν είναι άλλη από τις εγκληματικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος.

Με τον αγώνα μας θα εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης, για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Θα το πάμε μέχρι τέλους… ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».

Στο Σύνταγμα ο Δ. Κουτσούμπας κατευθύνθηκε στο σημείο που πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, όπου συναντήθηκε με την Ελένη Βασάρα, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και έγραψε μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης ενώ προέβη σε δηλώσεις.

Στο τέλος της συγκέντρωσης από τα μικρόφωνα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νέο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης. Συγκεκριμένα στις 10 Οκτώβρη, θα γίνει συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ισραήλ. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 7.00 το απόγευμα, έξω από το σταθμό του Μετρό στην Πανόρμου.

Επίσης, απευθύνθηκε κάλεσμα για συμμετοχή στην εκδήλωση του Μισθωτών Δικηγόρων την Τρίτη 7 Οκτώβρη στις 7.00 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αφού συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.