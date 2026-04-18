Χεζμπολάχ: «Επίθεση» κατά του προέδρου του Λιβάνου για το «ευχαριστώ» στο Ισραήλ

Ο Μαχμούντ Καμάτι, αναπληρωτής πρόεδρος του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, επέκρινε τον πρόεδρο του Λιβάνου επειδή ευχαρίστησε το Ισραήλ, ενώ παράλληλα δεν αναγνώρισε τον ρόλο του Ιράν στην εξασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός.

«Ευχαριστούμε το Ιράν που μπόρεσε να επιβάλει κατάπαυση του πυρός μέσω των μοχλών της διεθνούς πίεσης», δήλωσε ο Καμάτι. «Αντί να διατηρήσει τα χαρτιά της, η κυβέρνηση κινείται βήμα προς βήμα προς την ταπείνωση και την καταστροφή της κυριαρχίας».

Πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον δολοφόνο και τον εγκληματία, αλλά δεν ευχαρίστησε το Ιράν που μας έσωσε. Το χέρι της λιβανέζικης αντίστασης θα παραμείνει στη σκανδάλη. Το μπολ της υπομονής ξεχείλισε και η στρατηγική υπομονή τελείωσε».