Πανελλαδική απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)

¨Ρολά” κατεβάζει σήμερα, Τετάρτη ο δημόσιος και ο ιδιωτικός φορέας, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Κύρια αιτήματα είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων κατά της ακρίβειας και την άμεση απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, που, όπως καταγγέλλουν, νομιμοποιεί το 13ωρο.

Στην Αθήνα, ξεκίνησε στις 10:30 η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Από τις 11:00 βρίσκεται σε εξέλιξη το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Επισημαίνεται ότι μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην απεργία κηρύχθηκε παράνομη, ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν από την απεργιακή κινητοποίηση οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα το μέσα μεταφοράς θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)- Τραμ: Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

-από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

-από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

-από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

-από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

-από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

-από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

-από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

-από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

-από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

-από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

-από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

Στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σιδηρόδρομος – Προαστιακός

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία θα έχουν και οι ναυτεργάτες έπειτα από την απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Απεργία και για την ΠΟΕΔΗΝ

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.