Απεργία Ταξί: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μάρνη και πορεία προς τη Βουλή (εικόνες)
Χωρίς ταξί η Αττική έως τις 6:00 της Τρίτης 24/3
Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα (23/3) τα ταξί σε συνέχεια των κινητοποιήσεων απέναντι στην προωθούμενες αλλαγές της κυβέρνησης στον κλάδο.
Η απεργία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη βδομάδα και σήμερα συνεχίζεται από τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης, ενώ σε εξέλιξη από τις 10:30 βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους οδηγούς ταξί στην οδό Μάρνη.
Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάρνη από το ύψος της οδού Στουρνάρη μέχρι την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.
Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, όπου εξελίσσεται η κοινοβουλευτική διαδικασία για το επίμαχο νομοσχέδιο.
