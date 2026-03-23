Απεργία Ταξί: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μάρνη και πορεία προς τη Βουλή (εικόνες)

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα (23/3) τα ταξί σε συνέχεια των κινητοποιήσεων απέναντι στην προωθούμενες αλλαγές της κυβέρνησης στον κλάδο.

Η απεργία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη βδομάδα και σήμερα συνεχίζεται από τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης, ενώ σε εξέλιξη από τις 10:30 βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους οδηγούς ταξί στην οδό Μάρνη.

Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάρνη από το ύψος της οδού Στουρνάρη μέχρι την οδό 3ης Σεπτεμβρίου. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)