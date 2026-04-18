Παλλήνη: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ένας κοσμηματοπώλης για μια μπαταρία ρολογιού – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας κοσμηματοπώλης στην Παλλήνη το βράδυ της Παρασκευής 17/4 έξω από το κατάστημα του.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται η άγρια επίθεση που δέχθηκε ο κοσμηματοπώλης, με τον καβγά να ξεκίνησε όπως όλα δείχνουν για μια μπαταρία ρολογιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο