Παλλήνη: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ένας κοσμηματοπώλης για μια μπαταρία ρολογιού – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο
Τον χτυπούσε με μανία ο δράστης
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας κοσμηματοπώλης στην Παλλήνη το βράδυ της Παρασκευής 17/4 έξω από το κατάστημα του.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται η άγρια επίθεση που δέχθηκε ο κοσμηματοπώλης, με τον καβγά να ξεκίνησε όπως όλα δείχνουν για μια μπαταρία ρολογιού.
Διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο ιδιοκτήτη και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.
