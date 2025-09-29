Πανελλαδική απεργία 1η Οκτωβρίου: Κατεβάζει “ρολά” η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

“Παραλύει” την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, που αποφάσισε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να κατεβάζει “ρολά”.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), τα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ), ενώ θα επηρεαστούν οι συγκοινωνίες τόσο στον αστικό ιστό αλλά και τις ακτοπλοϊκές, όσο και τις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές πτήσεις. Επίσης, κάλεσμα έχει πραγματοποιηθεί και στον χώρο της εκπαίδευσης (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09.00 έως τις 21.00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09.00 και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ενωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το Μετρό (Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09.00 το πρωί έως 17.00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ).

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ., ενώ το ΠAME καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10.00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας.