Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Οι πρώτες απαντήσεις των θεμάτων στα 4 μαθήματα ειδικότητας

Συνεχίστηκαν σήμερα με την εξέταση τεσσάρων μαθημάτων ειδικότητας οι Πανελλαδικές 2026 για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων. (Το άρθρο ανανεώνεται συνεχώς)

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα εξής μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

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Δείτε τα θέματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις των θεμάτων στις Ηλεκτρικές Μηχανές

Δείτε τα θέματα στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις των θεμάτων στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Δείτε τα θέματα στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις των θεμάτων στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ

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Δείτε τα θέματα στις Ναυτικές Μηχανές:

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις των θεμάτων στις Ναυτικές Μηχανές

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Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15/6.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έως τις 26/6.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τις 7/7, προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους για τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν στις 24/7, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα θα αποσταλούν και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το έχουν αιτηθεί.