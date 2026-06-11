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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα των σημερινών μαθημάτων ειδικότητας

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 15/6

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα των σημερινών μαθημάτων ειδικότητας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:21

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα Πέμπτη 11/6 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

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Δείτε τα θέματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές:

1. HLEKTRIKES MHXANES 2026Λήψη

Δείτε τα θέματα στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις:

2. SYGXRONES_GEORGIKES_EPIXEIRHSEIS_2026Λήψη

Δείτε τα θέματα στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ:

4. NAYSIPLOIA_II_2026_ΔιευκρινισμένοΛήψη

Δείτε τα θέματα στις Ναυτικές Μηχανές:

6. NAYTIKES_MHXANES_2026Λήψη

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15/6.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν έως τις 26/6.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τις 7/7, προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους για τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν στις 24/7, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν  σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα θα  αποσταλούν  και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το έχουν  αιτηθεί.

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