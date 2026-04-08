Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 41χρονος Τούρκος που αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Τούρκου, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL στο Παλαιό Φάληρο προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο 41χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η Ερυθρά Αγγελία εκδόθηκε από τις Αρχές της χώρας του και αφορούσε το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.