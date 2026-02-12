Παλαιό Φάληρο: Κατέρρευσε ταβάνι σε τουαλέτες δημοτικού – Ήταν μέσα τρεις μαθητές (Εικόνα)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (12/02), στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, όταν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κατέρρευσε τμήμα της οροφής στις τουαλέτες του σχολείου.

Μία μητέρα μίλησε στο notia.gr και είπε ότι το συμβάν σημειώθηκε τη στιγμή που ο γιος της, μαθητής της Γ’ Δημοτικού, βρισκόταν στον χώρο μαζί με ακόμη δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η οροφή κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας έντονο φόβο στα παιδιά, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, καθαρά από τύχη.

Η ίδια μαμά, η οποία είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, εξαπολύει πυρά κατά της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας ότι αδιαφορεί για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών.

«Έχουμε στείλει άπειρα μηνύματα στον Δήμο για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του σχολείου μας και ως απάντηση έχουμε λάβει “θα” και φρούδες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία της.