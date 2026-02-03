Παλαιό Φάληρο: Παρολίγον τραγωδία από ζαρντινιέρα που έφυγε από μπαλκόνι στο κενό (φωτογραφίες)

Ένα περιστατικό που παρολίγον τραγωδία σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο, στην Αγίου Αλεξάνδρου όταν ένα μεγάλο κομμάτι τσιμεντένιας ζαρτινιέρας αποκολλήθηκε από μπαλκόνι 6ου ορόφου και έπεσε στο κενό.

Από θέμα τύχης δεν περνούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή από κάτω καθώς οι επιχειρήσεις ήταν ανοικτές. Το σημείο έχει αποκλειστεί με κορδέλες ενώ διεξάγονται έρευνες για την καταλληλότητα του κτιρίου και τις υπόλοιπες τσιμεντένιες ζαρντινιέρες της πολυκατοικίας.