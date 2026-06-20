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ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη 32χρονη έκλεψε ΙΧ και “καρφώθηκε” σε τέσσερα οχήματα

Η γυναίκα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη 32χρονη έκλεψε ΙΧ και “καρφώθηκε” σε τέσσερα οχήματα
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 19 Ιουνίου στο Παλαιό Φάληρο, όταν η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για μία 32χρονη η οποία αφού έκλεψε ένα αυτοκίνητο, προκάλεσε τροχαίο πέφτοντας πάνω σε 4 οχήματα.

Η γυναίκα συνελήφθη και αποδείχτηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

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Συγκεκριμένα, η 32χρονη, γύρω στις 15:30 το μεσημέρι, προσέγγισε αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Γρυπάρη και Αριστογείτονος στην Καλλιθέα, το άνοιξε και το έκλεψε. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και φτάνοντας στο Παλαιό Φάληρο προκάλεσε το τροχαίο, ρίχνοντας το κλεμμένο αυτοκίνητο, πάνω στα 4 παρκαρισμένα οχήματα.

Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν πεζή για να την συλλάβουν.

Λίγη ώρα μετά, της πέρασαν χειροπέδες.

Στον έλεγχο που της έγινε αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η μέτρηση που της έγινε έδειξε 0,90 mg/lt, με ανώτατο όριο τα 0,25 mg/lt.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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