Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κάηκε ολοσχερώς μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε γέφυρα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δεύτερο όχημα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά στο αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα και να καταστραφεί.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου μεταφέρθηκε στο προληπτικά στο νοσοκομείο ενώ στο όχημα που προκάλεσε το τροχαίο επέβαιναν 2 κοπέλες που είναι καλά στην υγεία τους.