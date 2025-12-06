Τροχαίο ατύχημα για την Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα – Εξετράπη το όχημα της (Φωτογραφία)

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα το Σάββατο 6/12.

Συγκεκριμένα, η Ολυμπιονίκης σύμφωνα με το Proininews.gr είχε τροχαίο στο τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας, καθώς το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ