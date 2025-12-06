Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα για την Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα – Εξετράπη το όχημα της (Φωτογραφία)

Σοκάρουν οι εικόνες

Τροχαίο ατύχημα για την Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα – Εξετράπη το όχημα της (Φωτογραφία)
DEBATER NEWSROOM

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα το Σάββατο 6/12.

Συγκεκριμένα, η Ολυμπιονίκης σύμφωνα με το Proininews.gr είχε τροχαίο στο τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας, καθώς το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια η Πηγή Δεβετζή είναι καλά στην υγεία της και ασθενοφόρο τη μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Kavalanews.gr
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ