Τροχαίο ατύχημα για την Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα – Εξετράπη το όχημα της (Φωτογραφία)
Σοκάρουν οι εικόνες
Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η Πηγή Δεβετζή στην Καβάλα το Σάββατο 6/12.
Συγκεκριμένα, η Ολυμπιονίκης σύμφωνα με το Proininews.gr είχε τροχαίο στο τούνελ πάνω από το Παληό Καβάλας, καθώς το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του.
Η ίδια η Πηγή Δεβετζή είναι καλά στην υγεία της και ασθενοφόρο τη μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο.
