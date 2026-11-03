“Παιδική Χαρά”: Προφυλακίστηκε η σύντροφος του Φιρινίδη – “Λείπουν μόνο 900.000 ευρώ από τους εράνους” είπε η 35χρονη

Την προφυλάκιση της 35χρονης συντρόφου του φερόμενου ως αρχηγού της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά“, που υπεξαίρεσε εκατομμύρια ευρώ, τα οποία συγκέντρωνε από δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, αποφάσισε ο Ανακριτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 35χρονη είπε ενώπιον του ανακριτή ότι «δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη. Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών».

Σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε πως «πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Εχω βαφτίσει τρία παιδάκια», φέρεται να είπε.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».

Παράλληλα, ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 32χρονος αδερφός της, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, στους οποίους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Ο 32χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του στις αποδιδόμενες πράξεις. Υποστήριξε, κατά πληροφορίες, ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση συνδέεται αποκλειστικά με την επαγγελματική του ιδιότητα ως προγραμματιστής, ενώ εξήγησε ότι αποδέχθηκε να συμμετέχει με πολύ μικρά εταιρικά ποσοστά σε ορισμένες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από συγκατηγορουμένους του, χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει ουσιαστική ανάμειξη.

Πλήρης άρνηση των κατηγοριών

Αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που τον βαρύνουν εμφανίστηκε και ο 35χρονος διαιτητής, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ή τις δραστηριότητες της ΜΚΟ. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της διαιτησίας, αναφέροντας ότι κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει διευθύνει περίπου 60 αναμετρήσεις, λαμβάνοντας, όπως είπε, εξαιρετικές αξιολογήσεις.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπερασπιστική γραμμή του 38χρονου ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος αρνήθηκε κάθε σύνδεση με τη ΜΚΟ και τις παράνομες δραστηριότητες που διερευνώνται. Φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν είχε γνώση περί προσυνεννοημένων αγώνων ούτε συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Η δίωξη και το κατηγορητήριο

Σε βάρος των 6 κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα όπως επίσης συμμορία.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.

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Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Β. Ελλάδος.

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Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες δύο ημέρες. Ειδικότερα, για αύριο, Τετάρτη (4/11), έχει προγραμματιστεί η απολογία του κατηγορούμενου αρχιδιαιτητή, ενώ την Πέμπτη (5/11) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.