“Παιδική Χαρά”: Στον Ανακριτή η σύντροφος του Φιρινίδη και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι (βίντεο+φωτογραφίες)

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Τρίτης (3/11) τέσσερις από τους συνολικά έξι κατηγορούμενους για την πολύκροτη υπόθεση της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά – Child’s Happiness», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για οικονομικές απάτες, διαχείριση χρημάτων από εράνους και φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών, με τη διαδικασία να είναι προγραμματισμένη για τις 10:00. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων που καλείται να δώσει εξηγήσεις για όσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από την πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

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Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες δύο ημέρες. Ειδικότερα, για αύριο, Τετάρτη (4/11), έχει προγραμματιστεί η απολογία του κατηγορούμενου αρχιδιαιτητή, ενώ την Πέμπτη (5/11) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών έχουν μπει οι οικονομικές δραστηριότητες της οργάνωσης, η οποία πραγματοποιούσε ερανικές δράσεις επικαλούμενη την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εξετάζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρονται να παρουσιάζονταν ανακριβή οικονομικά στοιχεία για θεραπείες, να πραγματοποιούνταν περισσότερες από μία δράσεις για το ίδιο παιδί, αλλά και να συγκεντρώνονταν χρήματα για δαπάνες που είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς κατά την περίοδο 2018-2026 εντοπίστηκαν πιστώσεις που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την οργάνωση και εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν 29 λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδρομή των χρημάτων και στον τρόπο με τον οποίο αυτά φέρονται να αξιοποιήθηκαν.

Παράλληλα, η ίδια δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για φερόμενες παρεμβάσεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες της ΕΠΣ Πιερίας, με επίκεντρο την προσπάθεια αγωνιστικής ανόδου του Βατανιακού, αλλά και στοιχηματική δραστηριότητα. Από την έρευνα προέκυψαν, μεταξύ άλλων, πιστώσεις άνω των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ και εκταμιεύσεις που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ μέσω στοιχηματικών λογαριασμών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, μέσα από τις οποίες οι ερευνητές επιχειρούν να αποτυπώσουν τόσο τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και τις επαφές τους με πρόσωπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζεται πως, σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση, για, απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, συμμορία.