Πιερρακάκης: “Σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Δεκαπλασιάζονται τα πρόστιμα στους servicers”

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε δύο νέες παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών, κατά την τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη θέσπιση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που ρυθμίζουν τις οφειλές τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και τον δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 16 ρυθμίσεις υπέρ των πολιτών, μεταξύ των οποίων και οι δύο νέες παρεμβάσεις.

Η πρώτη προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για όσους ανήκουν στις κατηγορίες των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών και προχωρούν σε ρύθμιση των χρεών τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους λεγόμενους servicers.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Πιερρακάκης, το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί σήμερα να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις συγκεκριμένες εταιρείες ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, το όριο αυτό δεκαπλασιάζεται, φτάνοντας τα 5 εκατομμύρια ευρώ.