ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες – Ποιοι είναι οι πρώτοι τέσσερις που θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τρίτη, 3 Νοεμβρίου οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι, για την υπόθεση της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά“, που φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα για τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, με τα μέλη της να τα χρησιμοποιούν για τις προσωπικές τους ανάγκες.

Ανάμεσα στα άτομα που αναμένεται να απολογηθούν σήμερα είναι η σύντροφος του προέδρου, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο αδελφός της και ακόμη δύο πρόσωπα που συνδέονται με την οργάνωση Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ακόμη ένα πρόσωπο, ενώ τελευταίος θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας ο πρόεδρος της οργάνωσης.

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Μέχρι στιγμής, οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έχουν προχωρήσει σε δηλώσεις, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχαν ακόμη λάβει στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας. Μία από τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις προέρχεται από τον δικηγόρο προσώπου που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε τι συνέβαινε και ότι τα επίμαχα παιχνίδια στήθηκαν εις βάρος του. Όπως αναφέρει, προτίθεται να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Πώς άρχισε η έρευνα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος έλαβε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία οδήγησαν στην έναρξη της έρευνας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση ζητούσε από τους πολίτες να καταθέτουν χρήματα.

Ειδικότερα, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φέρεται να χρονολογούνται ακόμη και από το 2017-2018, εμφανίζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και προσωπικοί λογαριασμοί σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η Revolut και το PayPal.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την αδειοδότηση της οργάνωσης, καθώς έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διενέργεια εράνων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία πατέρα, ο οποίος περίμενε να λάβει 50.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη χειρουργική επέμβαση του παιδιού του.

Όπως φέρεται να περιγράφει, ενώ ο κόσμος προσέφερε χρήματα για την ενίσχυση της οικογένειάς του, κάποια στιγμή ενημερώθηκε από την πλευρά της οργάνωσης ότι δεν είχε συγκεντρωθεί το ποσό-στόχος και, ως εκ τούτου, δεν θα λάμβανε τελικά χρήματα.

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Το αποτέλεσμα ήταν ο πατέρας να μη λάβει ούτε ένα ευρώ, παρά τις δωρεές που φέρεται να είχαν πραγματοποιηθεί για την περίπτωσή του. Η συγκεκριμένη καταγγελία δημιουργεί κρίσιμα ερωτήματα: Τι απέγιναν τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί; Γιατί δεν αποδόθηκαν στην οικογένεια, ακόμη και αν δεν είχε επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των 50.000 ευρώ; Ο ίδιος αναμένεται να περιγράψει αναλυτικά όσα βίωσε και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επικοινωνία του με την οργάνωση.