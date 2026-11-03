Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης – 9 συλλήψεις για εκβιασμούς, εκρήξεις και απόπειρα δολοφονίας

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου διεξάγεται έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΥΔΕΖΙ/ΔΑΟΕ για Εγκληματική Οργάνωση που διαπράττει εκβιάσεις και προστασίες σε καταστήματα, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μέλη της οργάνωσης είναι 4 έγκλειστοι (Αρχηγός ένας Αλβανός στο ΚΚ Τρικάλων, 1 Έλληνας Ρομά με καταγωγή από Αλβανία στο ΚΚ Μαλανδρινό και δύο Αιγύπτιοι, 1 στο ΚΚ Μαλανδρινό και 1 στο ΚΚ Αυλώνα) και 5 εκτός ΚΚ που διαμένουν στην Αττική οι οποίοι συνελήφθησαν.

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Σύμφωνα με το DEBATER, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται στις επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα Συρίων σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνοια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Οι πράξεις της οργάνωσης:

-Πρώτες πρωινές ώρες της 08-09-2026 έκρηξη δυο χειροβομβίδων στα καταστήματα Paris και Best στο Κέντρο Της Αθήνας με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

-Πρώτες πρωινές ώρες της 05-10-2026 ρίψη χειροβομβίδας έξωθεν του καταστήματος Paris, η οποία δεν εξεράγη. Εντός του καταστήματος βρισκόταν 8 θαμώνες.

-Εκβίαση για προστασία των ιδιοτήτων BEST k PARIS.

Παράλληλα, εξετάζονται κι άλλες πράξεις, όπως ένας εμπρησμός σε κατάστημα και μια εκβίαση σε ιδιώτη.