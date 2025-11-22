Τροχαίο στο Παγκράτι: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι εμπλεκόμενοι οδηγοί – Στο «Αιγινήτειο» η κόρη του θύματος

Νέα διάσταση παίρνει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (21.11) με θύμα μία 75χρονη γυναίκα στο Παγκράτι.

Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Και οι δύο συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι λίγη ώρα αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα. Μάλιστα, ελήφθησαν και δείγματα αίματος για ανίχνευση αλκοόλ ή τοξικών ουσιών στο αίμα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από παραβίαση του STOP σκοτώθηκε η 75χρονη

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα συνέβησαν όταν ένας 84χρονος οδηγός παραβίασε το stop και προσέκρουσε πάνω στο όχημα που οδηγούσε ένας 58χρονος. Τότε, εκείνος με τη σειρά του έπεσε πάνω σε άλλα αυτοκίνητα τραυματίζοντας την άτυχη ηλικιωμένη που εκείνη την ώρα συνοδευόταν από την 32χρονη κόρη της η οποία είναι ΑμεΑ και βρισκόταν πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Στο Αιγινήτειο η κόρη του θύματος

Η 32χρονη κατάφερε να σωθεί, ωστόσο η μητέρα της έχασε τη ζωή της στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου. Η κόρη της άτυχης γυναίκας είχε μοναδικό στήριγμα τη μητέρα της και αυτή τη στιγμή παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Στη συνέχεια με εντολή του εισαγγελέα μεταφέρθηκε στο «Αιγινήτειο» για προσωρινή φιλοξενία.