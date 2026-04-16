Θεσσαλονίκη: Όχημα παρέσυρε γυναίκα κοντά στα Λαδάδικα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (16/4) σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης όταν γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα που συνέβη στην οδό Πολυτεχνείου κοντά στα Λαδάδικα στις 8 το πρωί της Πέμπτης (16/4).

Την γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει την γυναίκα.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης.