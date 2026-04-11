Λουτράκι: 14χρονος σώθηκε από βέβαιο πνιγμό σε ταβέρνα – Νοσηλεύτρια από διπλανό τραπέζι του έκανε τη σωτήρια λαβή

Ένα οικογενειακό γεύμα στο Λουτράκι μετατράπηκε σε δραματική εμπειρία, όταν ένας 14χρονος μαθητής παραλίγο να χάσει τη ζωή του από πνιγμό την ώρα που έτρωγε σε παραλιακή ταβέρνα.

Το περιστατικό έληξε με αίσιο τρόπο χάρη στην άμεση παρέμβαση νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ίδιο κατάστημα.

Ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με τους γονείς και τα έξι αδέλφια του, όταν κατά την πρώτη μπουκιά του γεύματος ένα κομμάτι τροφής στάθηκε στον αεραγωγό του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αναπνεύσει.

Η κατάσταση έγινε αντιληπτή αμέσως από τους παρευρισκόμενους, που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν.

Η κρίσιμη παρέμβαση της νοσηλεύτριας

Τη ζωή του παιδιού έσωσε νοσηλεύτρια που καθόταν σε κοντινή απόσταση, η οποία έσπευσε στο σημείο και εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ, απελευθερώνοντας τον αεραγωγό του 14χρονου.

Όπως περιγράφει ο πατέρας του, η αντίδρασή της ήταν καθοριστική και άμεση.

Ο πατέρας του παιδιού περιγράφει τις δραματικές στιγμές

Ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι, παρά τις προσπάθειές του, η κατάσταση φαινόταν κρίσιμη μέχρι την επέμβαση της νοσηλεύτριας. «Ήρθε γρήγορα και έκανε τη λαβή που χρειάστηκε, σώζοντας το παιδί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα περιστατικά πνιγμού σε χώρους εστίασης έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον περασμένο Μάιο, όταν σερβιτόρος είχε σώσει γυναίκα εφαρμόζοντας επίσης τη λαβή Χάιμλιχ.