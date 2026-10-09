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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοιλάδα των Τεμπών λόγω εκτέλεσης εργασιών

Ποια σημεία θα είναι κλειστά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοιλάδα των Τεμπών λόγω εκτέλεσης εργασιών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας, θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων (χ/θ 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ/θ 11+850), τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 από ώρα 07:30΄ έως ώρα 19:00΄ και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 από ώρα 07:30΄ έως ώρα 19:00΄ ή νωρίτερα σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών.

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Η αποκλειόμενη κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.

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