Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται στην οδό Παπανικολή, στο ύψος της οδού Αριστοφάνους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγία Παρασκευή, στην περιοχή του Χαλανδρίου, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την πτώση του δέντρου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να ανέβει στη διαχωριστική νησίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας ανέλαβαν τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.