Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στην Πάρο, κοντά σε αεροδρόμιο και σε οικισμό το μέτωπο – 112 για εκκένωση 2 περιοχών (εικόνες + βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) μετά από αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρο που προκάλεσε εκ νέου έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε άμεσα το 112 για εκκένωση του Άσπρου Χωριού που βρίσκεται κοντά την εστία της φωτιάς η οποία καίει σε περιοχή πλησίον του αεροδρομίου. Πρόκεται για αναζωπύρωση του μετώπου της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ πριν από τρία 24ωρα, σύμφωνα με πηγές του DEBATER.

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Ειδικότερα:

-Στις 14:21 ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση της περιοχής Ασπρο χωριό με κατεύθυνση προς Δρυό

-Στις 15:11 νέο μήνυμα του 112 καλούσε τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή Καμάρι και να κινηθούν προς Αλυκή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου, απομακρυνθείτε προς #Αλυκή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η εστία της πυρκαγιάς καίει κοντά σε οικισμό.

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Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα.

Η ενημέρωση της ΠΣ

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην Πάρο, στις 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:30, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

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Σήμερα το νησί της Πάρου έχει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πάρος: Και ο δήμαρχος ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά

Στο μεταξύ, σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε την Τρίτη 28/7 στις 13:15 σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

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Έπειτα από τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων, και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ της Πάρου σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, έλαβε διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των απορριμμάτων.