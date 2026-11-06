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ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο πλαίσιο ερευνών για την υπόθεση παράνομων οικονομικών επιδοτήσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Έφοδο στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ελεγκτές παρέμειναν στην υπηρεσία για αρκετές ώρες, συγκεντρώνοντας έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται και σε επιδοτήσεις για ζωικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα για βοοειδή.

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Την πραγματοποίηση του ελέγχου επιβεβαίωσε, μιλώντας στο Ράδιο Ζυγός, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή. Κατά τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν από τη ραδιοφωνική της τοποθέτηση, εξετάζονται τρεις υποθέσεις που αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες για το χρονικό εύρος της έρευνας αναφέρουν κυρίως την περίοδο 2020–2021, ενώ υπάρχουν αναφορές και στο 2019.

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