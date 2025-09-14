Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ομόνοια: Καταδρομική επίθεση σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων

Έγραψαν συνθήματα στους τοίχους όπως «Free Gaza» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Καταδρομική επίθεση σε ξενοδοχείο, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ομόνοια, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με ισραηλινά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 23:00, ομάδα αγνώστων πλησίασε το κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου και προχώρησε στη ρίψη μπογιάς στην κεντρική είσοδο, ενώ ακολούθως έγραψε συνθήματα στους τοίχους με περιεχόμενο υπέρ της Παλαιστίνης.

Μεταξύ αυτών διακρίνονταν φράσεις όπως «Free Gaza» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσουν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες κατέγραψαν τις φθορές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα με αφορμή την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

ΚΝΕ: Καταγγελία για απόπειρα εμπρησμού περιπτέρου της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη
ΚΝΕ: Καταγγελία για απόπειρα εμπρησμού περιπτέρου της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη

Απόπειρα εμπρησμού του περιπτέρου για την προβολή του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην περιοχή της Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η Οργάνωση Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ