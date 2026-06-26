Κηφισός: Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο, στο ύψος της Φιλαδέλφειας – «Κομφούζιο» στο σημείο
Δείτε χάρτη με την κίνηση
Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στη Λεωφόρο Κηφισού.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα του οδικού άξονα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών.
Εξαιτίας του περιστατικού και της επιχείρησης κατάσβεσης, στο σημείο σχηματίστηκαν αμέσως μεγάλες ουρές οχημάτων, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις.
Δείτε χάρτη με την κίνηση:
πηγή στην Google
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