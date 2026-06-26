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ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο, στο ύψος της Φιλαδέλφειας – «Κομφούζιο» στο σημείο

Δείτε χάρτη με την κίνηση

Κηφισός: Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο, στο ύψος της Φιλαδέλφειας – «Κομφούζιο» στο σημείο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στη Λεωφόρο Κηφισού.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα του οδικού άξονα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλών.

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Εξαιτίας του περιστατικού και της επιχείρησης κατάσβεσης, στο σημείο σχηματίστηκαν αμέσως μεγάλες ουρές οχημάτων, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις.

Δείτε χάρτη με την κίνηση:

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