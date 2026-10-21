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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: “Ζητώ συγγνώμη από την κυριά Γιαννακοπούλου – Την σέβομαι και την τιμώ”

Με αφορμή την τηλεοπτική κόντρα που ξέσπασε μεταξύ των δύο βουλευτών

Μακάριος Λαζαρίδης: “Ζητώ συγγνώμη από την κυριά Γιαννακοπούλου – Την σέβομαι και την τιμώ”
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συγγνώμη από τη Νάντια Γιαννακοπούλου ζήτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον άγριο μεταξύ τους καυγά σε τηλεοπτική εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής της ΝΔ είπε: «Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.

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Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.

Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», έγραψε ο κ. Λαζαρίδης».

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