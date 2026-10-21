Μακάριος Λαζαρίδης: “Ζητώ συγγνώμη από την κυριά Γιαννακοπούλου – Την σέβομαι και την τιμώ”

Συγγνώμη από τη Νάντια Γιαννακοπούλου ζήτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον άγριο μεταξύ τους καυγά σε τηλεοπτική εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής της ΝΔ είπε: «Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.

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Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.

Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη.— Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 21, 2026

Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», έγραψε ο κ. Λαζαρίδης».