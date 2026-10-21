Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο – Κλειστό το κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να έχουν αρχίσει την πορεία από τα Προπύλαια με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος.

Στο σημείο έχουν ήδη καταφτάσει μαθητικές επιτροπές από σχολεία της Αττικής, αλλά και μπλοκ φοιτητικών συλλόγων, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονταν από χθες το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, στήνοντας σκηνές όπου και διανυκτέρευσαν διαμαρτυρόμενοι για το κόστος του ενοικίου και των σπουδών τους.

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ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Παράλληλα, το «παρών» δίνουν και εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΔΟΕ, των στάσεων εργασίας της ΟΛΜΕ, καθώς και της στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο συλλαλητήριο έχουν συγκεντρωθεί, μέχρι στιγμής, 10.000 άτομα, ενώ έχουν γίνει και 21 προσαγωγές. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί στην οδό Πανεπιστημίου, στην οποία η κυκλοφορία έχει διακοπεί, ενώ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Κύρια αιτήματα των διαδηλωτών είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών και στεγαστικής διαβίωσης, η κάλυψη των οργανικών κενών σε σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και η διασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων.

Συγκεντρώσεις σε Χανιά και Ηράκλειο

Στα Χανιά και το Ηράκλειο πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα συλλαλητήρια, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ και της απεργίας των εκπαιδευτικών. Στα συλλαλητήρια συμμετέχουν εργαζόμενοι στην υγεία, τον δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές.

Στα Χανιά, το συλλαλητήριο πραγματοποιείται στο κέντρο της πόλης, στη Δημοτική Αγορά, με εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και σωματείων να διατυπώνουν την αντίθεσή τους με πολιτικές που ασκούνται και επηρεάζουν, όπως τονίζουν, την καθημερινότητα και το βιοτικό επίπεδό τους. Από τις 10:00, στην Πλατεία Ελευθερίας βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαθητές και φοιτητές, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται ομιλίες και θα ακολουθήσει πορεία με πανό, όπου θα αναγράφονται τα αιτήματά τους, στο κέντρο της πόλης.

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Στο Ηράκλειο, από χθες το βράδυ, φοιτητές έστησαν σκηνές στον αύλειο χώρο του κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως αναφέρουν, τους απασχολούν το κόστος ζωής και στέγης, καθώς επίσης το κόστος για βιβλία και μεταφορές, και ζητούν άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις από το υπουργείο και την κυβέρνηση.

Συνδικαλιστές και εκπρόσωποι φορέων κάνουν λόγο για διεκδικήσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται η ενίσχυση με προσωπικό σε σχολεία και νοσοκομεία, οι αυξήσεις σε μισθούς και η ανάσχεση της ακρίβειας, η οποία, όπως επισημαίνουν, έχει φέρει νοικοκυριά και πολίτες στα όρια της φτώχειας. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι συνέπειες της πολιτικής που ασκείται αποτυπώνονται καθημερινά στα σχολεία της Κρήτης, τα νοσοκομεία και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα που πρέπει να τα διέπει.

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Κινητοποίηση και στη Ρόδο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Ρόδου συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και σπουδαστών, με κύριο αίτημα την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την κάλυψη των ελλείψεων και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταφέροντας τα αιτήματά τους για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και στις σπουδές.

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Εκπαιδευτικοί, γονείς και νέοι ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των κενών και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

Η κινητοποίηση συνεχίζεται στο κέντρο της Ρόδου, όπου παραμένουν συγκεντρωμένοι οι διαδηλωτές.